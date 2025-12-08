Milan clamoroso | incontro per Nkunku Nuovo difensore nel mirino Tare ci prova per Lewandowski

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, mercato già caldo: le voci su Lewandowski e Nkunku. Doppio possibile obiettivo per la difesa rossonera. Ecco chi. Le top news di Pianeta Milan del 8 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan clamoroso incontro per nkunku nuovo difensore nel mirino tare ci prova per lewandowski

© Pianetamilan.it - Milan, clamoroso: incontro per Nkunku. Nuovo difensore nel mirino. Tare ci prova per Lewandowski

Approfondisci con queste news

milan clamoroso incontro nkunkuClamoroso Milan, Nkunku va via già a gennaio? Previsto l’incontro con l’agente - L'attaccante francese potrebbe salutare il Milan già nel mese di gennaio. Come scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Clamoroso Incontro Nkunku