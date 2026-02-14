Milan numeri straordinari | Allegri eguaglia un nuovo record!

Il Milan di Massimiliano Allegri ha raggiunto un nuovo record grazie ai suoi risultati sorprendenti in campionato. La squadra ha ottenuto una serie di vittorie consecutive, superando così un primato che durava da anni. Questo traguardo nasce dalla determinazione del tecnico e dall'impegno dei giocatori, che hanno dimostrato grande compattezza in campo.

Il Milan di Massimiliano Allegri continua ad essere sempre più protagonista in questo campionato, raggiungendo diversi traguardi molto significativi. Oltre alla striscia d'imbattibilità (arrivata a 23), i rossoneri eguagliano il loro secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagioni di Serie A nell'era dei tre punti. Il percorso dei rossoneri è stato molto positivo: 1 sola sconfitta (contro la Cremonese) ma tanti pareggi, forse troppi, con squadra di media-bassa classifica. I rossoneri, attualmente, risiedono al secondo posto in classifica, dietro all'Inter capolista (quota 58 punti ma con una partita in più rispetto ai rossoneri). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, numeri straordinari: Allegri eguaglia un nuovo record! Allegri Milan, che numeri in trasferta! Una marcia da record per i rossoneri, i numeri Il Milan di Allegri continua a stupire anche in trasferta. Steam ottiene un nuovo record di utenti connessi: i numeri dello store Valve sono straordinari Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi, superando i 42 milioni di utenti simultanei. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Non solo i 50 punti dopo 23 partite: i 3 record ottenuti dal Milan con il successo di Bologna; Pisa-Milan, Allegri: Modric è un calciatore straordinario; Allegri Milan che numeri in trasferta! Una marcia da record per i rossoneri i numeri; MILAN - Allegri: Modric straordinario, Inter-Juventus? L'importante era fare tre punti noi. Il Milan di Allegri ha 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione in Serie AIl Milan di Massimiliano Allegri: come la squadra rossonera ha trasformato la propria stagione con un impressionante miglioramento in classifica e una difesa rinforzata. Solo un anno fa, l’ambiente de ... notiziemilan.it Rabiot è insostituibile al Milan secondo Allegri e i suoi numeri lo confermanoAdrien Rabiot al Milan: un pilastro insostituibile per il centrocampo di Massimiliano Allegri, tra numeri straordinari e prestazioni di alto livello. Alla guida del Milan, Massimiliano Allegri ha trov ... notiziemilan.it #Fullkrug rigorista I numeri parlano chiaro. L'attaccante sui social: "Ho avuto giorni migliori" #SempreMilan #pisamilan #milan #SerieA facebook Hiljemark, i numeri da calciatore contro il Milan: una doppietta da ricordare a San Siro x.com