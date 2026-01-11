Steam ottiene un nuovo record di utenti connessi | i numeri dello store Valve sono straordinari

Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi, superando i 42 milioni di utenti simultanei. Questa crescita testimonia l’importanza della piattaforma nel panorama dei giochi digitali e l’interesse costante degli utenti per le sue offerte. I numeri confermano la posizione di Steam come uno dei principali store di videogiochi al mondo, evidenziando la sua continua espansione e rilevanza nel settore.

Steam continua a crescere senza rallentamenti e nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo storico, visto che la piattaforma di Valve ha superato quota 42 milioni di utenti connessi contemporaneamente, stabilendo il record assoluto di sempre. Si tratta di un risultato che conferma la centralità di Steam nel mercato PC e il suo ruolo dominante nel panorama digitale globale. I numeri non sono legati a un singolo evento straordinario, ma riflettono una tendenza strutturale, ponendosi come un segnale chiaro della solidità dell’ecosistema costruito nel tempo. Il dato più impressionante riguarda il picco di utenti online: 42. 🔗 Leggi su Game-experience.it

