Como-Milan Leao a rischio | i rossoneri vogliono evitare che si verifichi questo problema

Il recupero di campionato tra Como e Milan, in programma giovedì alle 20:45 al 'Sinigaglia', vede Rafael Leao in dubbio. Il club rossonero sta monitorando attentamente la condizione dell’attaccante portoghese, che desidera essere in campo, ma resta da valutare se potrà evitare complicazioni che potrebbero comprometterne la presenza. La sua eventuale assenza rappresenta un elemento da considerare per le strategie di Milan e tifosi.

Milan, Leao frenato: ha male all'adduttore, lui vuole giocare ma Allegri ha un piano per gestirlo

Leao non è al meglio, ma vuole giocare contro il Como per aiutare il Milan - Rafael Leao e il suo adattamento tattico nel Milan di Massimiliano Allegri: come il portoghese sta affrontando l’attuale stagione calcistica nonostante le difficoltà fisiche. notiziemilan.it

Leao da progettegere. La Gazzetta: "Rafa incerottato, vuole giocare. Ma il Milan è cauto" - Le condizioni di Rafael Leao rischiano di diventare un vero e proprio caso dalle parti di Milanello. milannews.it

