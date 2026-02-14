Microplastiche fluorescenti | scienziati le tracciano in tempo reale nel corpo

Gli scienziati hanno scoperto che le microplastiche fluorescenti entrano nel corpo umano a causa dell’ingestione di cibo contaminato. Recentemente, hanno sviluppato un sistema che permette di monitorarle in tempo reale, usando luci speciali che rendono visibili le particelle all’interno del corpo. Durante le prime sperimentazioni, hanno individuato queste particelle nel sangue di volontari che consumano prodotti di mare pescati in zone ad alta presenza di plastica.

Le microplastiche e le nanoplastiche sono ormai presenti in ogni angolo del pianeta. Sono state individuate nelle profondità oceaniche, nei terreni agricoli, negli animali selvatici e persino all'interno del corpo umano. Nonostante questa diffusione capillare, gli scienziati non sanno ancora con precisione cosa accada quando queste minuscole particelle entrano negli organismi viventi. Un nuovo studio propone ora una strategia innovativa basata sulla fluorescenza che potrebbe permettere di seguirle in tempo reale mentre si muovono, si trasformano e si degradano nei sistemi biologici. La produzione mondiale di plastica ha superato i 460 milioni di tonnellate all'anno.