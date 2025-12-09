Bassetti | Il nostro corpo assume troppe microplastiche | Commento
Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Hazardous Materials, si stima che ogni settimana gli esseri umani ingeriscano in media 0, 7 grammi di microplastiche. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le noci fanno bene -non perché hanno la forma del cervello-ma perché contengono sostanze importanti per il nostro organismo - facebook.com Vai su Facebook
Bassetti: “Il nostro corpo assume troppe microplastiche” - Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Hazardous Materials, si stima che ogni settimana gli esseri umani ingeriscano in media 0, 7 grammi di ... Segnala ilsecoloxix.it