Per quanto riguarda i padroni di casa, il migliore è sicuramente Ballo. 23 punti per lui questa sera e tanto lavoro per i compagni di squadra. Ottima prestazione di Alston, Pajola, Vildoza e Edwards. Il gioco dei ragazzi di coach Ivanovic è sempre molto solido e fisico. Bene sia ai rimbalzi sia al tiro. Cantù che regge il primo quarto e poi, progressivamente, perde contatto con il match. Finisce qui! 77-89 Gira bene la palla Virtus. Alston fa 2 e +12. 77-87 Che tripla di Cantù!! 74-87 22 dalla lunetta. Niang non ha ancora finito. Si guadagna 2 tiri liberi.

LIVE Cantù-Virtus Bologna 77-89, Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti si confermano l'unica squadra imbattuta in trasferta. Vinto in scioltezza al PalaDesio