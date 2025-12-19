Mi vuoi sposare? proposta di matrimonio nella conferenza di Putin
Durante una conferenza stampa di Vladimir Putin, un momento inaspettato cattura l’attenzione: una proposta di matrimonio emerge tra le parole del presidente. Un gesto che sorprende e lascia il pubblico senza parole, trasformando un evento formale in un episodio memorabile. La scena diventa rapidamente virale, suscitando curiosità e discussioni sui social e nei media internazionali.
(Adnkronos) – "Voglio sposarmi". Nella conferenza stampa di Vladimir Putin spunta la proposta di matrimonio. Il presidente russo, in una diretta tv fiume, risponde per ore alle domande selezionate tra i 3 milioni di quesiti che – secondo il Cremlino – sono arrivati dai cittadini in vista dell'evento di oggi. Nella platea che assiste alla .
