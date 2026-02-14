Meteo Roma del 14-02-2026 ore 19 | 15

Il maltempo colpisce Roma il 14 febbraio 2026, causando forti piogge e nevicate sui rilievi. La pioggia si è intensificata nel pomeriggio, mentre le nevicate si sono estese alle zone dell’Appennino sopra i 1400 metri. La città si prepara a un cielo coperto e a temperature in leggero calo, con il rischio di ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.

meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini dei 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 metri numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempi migliori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche a te sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve Calò riduzione al centro nord sulla Carabinieri Azzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 alle ore 19:15 indicano condizioni di stabilità, con cielo prevalentemente sereno e poche variazioni rispetto al resto della giornata.

