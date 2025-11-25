Campania prorogata l’allerta meteo | domani livello giallo su tutto il territorio

La perturbazione che oggi ha interessato gran parte della Campania continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, sebbene con un’intensità minore. Lo comunica la Protezione Civile regionale, che – sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale – ha deciso di prorogare l’allerta meteo di ulteriori 24 ore, riducendone però il livello. Fino alle 23.59 di questa sera, infatti, sulle aree più esposte del territorio era attivo il codice Arancione, in particolare sulla fascia costiera e nelle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento). 🔗 Leggi su Zon.it

