Campania prorogata l’allerta meteo | domani livello giallo su tutto il territorio
La perturbazione che oggi ha interessato gran parte della Campania continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, sebbene con un’intensità minore. Lo comunica la Protezione Civile regionale, che – sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale – ha deciso di prorogare l’allerta meteo di ulteriori 24 ore, riducendone però il livello. Fino alle 23.59 di questa sera, infatti, sulle aree più esposte del territorio era attivo il codice Arancione, in particolare sulla fascia costiera e nelle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento). 🔗 Leggi su Zon.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore Vai su Facebook
E' ancora maltempo in Campania, prorogata allerta. Precipitazioni meno intense, si passa al livello giallo #ANSA Vai su X
Campania, prorogata l’allerta meteo: domani livello giallo su tutto il territorio - La perturbazione che oggi ha interessato gran parte della Campania continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, sebbene con un’intensità ... Segnala zon.it
Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione - Prorogata per altre 24 ore l'allerta meteo in Campania, ma da mezzanotte diventerà di colore giallo: ancora forti piogge su tutta la regione ... fanpage.it scrive
Prorogata l'allerta meteo in Campania: 26 novembre da arancione si passa a gialla su tutto il territorio - La perturbazione che sta interessando la Campania proseguirà anche nella giornata di domani, 26 novembre, sebbene con un impatto meno intenso rispetto a quello odierno. ilvescovado.it scrive