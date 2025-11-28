Mercato Juve, l’Inter accelera per Giovane. Il tecnico Chivu lo vuole subito, ma il Verona spara alto: il prezzo fissato tra 20 e 30 milioni è un nodo. Il calciomercato di gennaio è in piena fase di accelerazione, e la Juventus ha la sua principale rivale, l’ Inter, che si muove con grande determinazione. L’obiettivo è Giovane, l’attaccante del Verona (classe 2003) che ha conquistato il tecnico Cristian Chivu al punto da spingerlo a chiedere un intervento immediato. Secondo quanto riportato da L’Arena, la società nerazzurra ha deciso di fare sul serio, avviando i primi contatti per un trasferimento già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Chivu ha gli occhi puntati sull’obiettivo bianconero: la richiesta del club è alta. Le ultime sulla trattativa, ecco di chi si tratta