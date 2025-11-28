Mercato Juve Chivu ha gli occhi puntati sull’obiettivo bianconero | la richiesta del club è alta Le ultime sulla trattativa ecco di chi si tratta
Mercato Juve, l’Inter accelera per Giovane. Il tecnico Chivu lo vuole subito, ma il Verona spara alto: il prezzo fissato tra 20 e 30 milioni è un nodo. Il calciomercato di gennaio è in piena fase di accelerazione, e la Juventus ha la sua principale rivale, l’ Inter, che si muove con grande determinazione. L’obiettivo è Giovane, l’attaccante del Verona (classe 2003) che ha conquistato il tecnico Cristian Chivu al punto da spingerlo a chiedere un intervento immediato. Secondo quanto riportato da L’Arena, la società nerazzurra ha deciso di fare sul serio, avviando i primi contatti per un trasferimento già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mercato Juventus Il top del Manchester City apre alla cessione - facebook.com Vai su Facebook
Mercato #Juve, numeri shock dal 2021: la posizione per trading balance. Solo le spese sono da top Vai su X
Inter, si infiamma il mercato: tre nomi per gennaio. Chi vuole Chivu - L'Inter prepara i prossimi colpi di mercato e Cristian Chivu sembra aver concordato alcuni nomi con la società: ballano tre giocatori. Come scrive newsmondo.it
Corsera - Difesa alta, big in calo, cambi, mercato: tutti i nodi da sciogliere per Chivu - Il Corriere della Sera dedica oggi una lunga analisi all'Inter, al quinto ko in diciassette gare di cui due di seguito tra Milan e Atletico Madrid. Riporta msn.com
Inter, Chivu arrabbiato e deluso: la richiesta alla società - Rabbia e delusione post Atletico Madrid: la richiesta di Chivu alla dirigenza dell'Inter. Riporta calciomercato.it