Meloni sui rapporti Ue-Usa | Serve unità non divisione

Giorgia Meloni ha segnalato che le attuali tensioni tra Europa e Stati Uniti sono molto complesse, a causa di divergenze politiche e economiche. La premier italiana ha sottolineato l’urgenza di mantenere unita l’Unione Europea per affrontare meglio le sfide globali. Un esempio concreto riguarda le discussioni sui sussidi alle energie rinnovabili, che hanno creato attriti tra i due blocchi.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito "molto complessa" l'attuale fase delle relazioni internazionali e "particolare" quella dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Le dichiarazioni sono arrivate a margine del summit Ua ad Addis Abeba. Commentando le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha parlato di una "frattura" tra Europa e

Giorgia Meloni conferma la sua posizione sulla questione ucraina, sottolineando l'importanza di mantenere l'unità tra Stati Uniti e Unione Europea.

