Meloni non cambia idea sull’Ucraina | serve unità tra Usa e Ue

Formiche.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni conferma la sua posizione sulla questione ucraina, sottolineando l'importanza di mantenere l'unità tra Stati Uniti e Unione Europea. La premier italiana ribadisce il suo impegno nei confronti delle vie diplomatiche, senza modificare la sua posizione anche dopo le recenti modifiche e riduzioni del piano Witkoff.

Non ha cambiato idea sui tavoli diplomatici per la guerra in Ucraina Giorgia Meloni, né dopo la prima bozza del piano Witkoff, né dopo il suo restringimento dai 28 punti iniziali agli attuali 19. La base di partenza si ritrova nell’unità di intenti che deve esserci tra Stati Uniti ed Unione Europea, nella consapevolezza che il livello di convergenza deve concretizzarsi su temi che “toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei, come la definizione di solide garanzie di sicurezza e l’individuazione di misure condivise a sostegno dell’Ucraina e della sua ricostruzione”. Lo ha ribadito ieri nella videoconferenza con il Presidente Volodymyr Zelensky e altri leader europei alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e ucraina e lo ha fatto di nuovo oggi ricevendolo in visita a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Formiche.net

