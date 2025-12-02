Focus a Foggia sulla medicina di genere | quali cure su misura per uomini e donne

Questa mattina - martedì 2 dicembre - la sala Turtur del Policlinico di Foggia ha ospitato il convegno intitolato ‘Medicina di genere specifica’, promosso con l’obiettivo di sensibilizzare operatori sanitari - ma anche cittadini – sull’importanza di considerare le differenze di sesso e genere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nel corso dell’incontro in programma venerdì 28 novembre, alle ore 17.00 a Palazzo Dogana, saranno affrontati focus specifici su alcuni temi: i rapporti tra la Società foggiana e i clan della provincia, il ruolo delle donne, le narrazioni dei collaboratori di giustizi - facebook.com Vai su Facebook

INIZIATIVA Medicina di genere: a Foggia un incontro per promuovere etica e scienza - L’Università di Foggia e il Policlinico di Foggia organizzano l’evento formativo “Medicina Genere Specifica: un passo etico e un dovere scientifico”, che si terrà il 2 dicembr ... Da statoquotidiano.it

Università Foggia festeggia 25 anni della Facoltà di Medicina - "L'Università di Foggia festeggia 25 anni della facoltà di Medicina che ha raggiunto nel corso degli anni notevole successo. Scrive ansa.it

Medicina di genere: per le donne è essenziale, ma il Paese resta indietro - Il concetto di salute per le donne italiane è cambiato nel tempo e non è più incasellabile unicamente nelle cure. Si legge su iodonna.it

Medicina, in Toscana è sempre più "di genere" - Una delibera approvata dalla Giunta vara il Documento tecnico con tutte le attività del Centro di coordinamento regionale SMG per il biennio 2019- Come scrive quotidianosanita.it

Medicina di genere: Latronico, serve un approccio integrato - "Affrontare in modo efficace le patologie croniche richiede un approccio terapeutico integrato, capace di considerare non solo la complessità delle condizioni cliniche, ma anche i bisogni psicologici ... Riporta ansa.it

Foggia, sono 900 gli studenti iscritti al semestre filtro di Medicina - Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it