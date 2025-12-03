Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina | sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi pericolosi

3 dic 2025

Maxi-sequestro della Guardia di Finanza di Messina a pochi giorni dall'inizio del periodo natalizio. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno concluso un'operazione mirata a tutela del mercato e della salute pubblica, sequestrando un ingente quantitativo di articoli per le feste ritenuti non conformi alla normativa europea. Sono stati tolti dal mercato 13.141 articoli natalizi, il cui valore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maxi blitz della guardia di finanza di messina sequestrati oltre 13000 articoli natalizi pericolosi

© Feedpress.me - Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi"

