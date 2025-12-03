Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina | sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi pericolosi

Maxi-sequestro della Guardia di Finanza di Messina a pochi giorni dall'inizio del periodo natalizio. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno concluso un'operazione mirata a tutela del mercato e della salute pubblica, sequestrando un ingente quantitativo di articoli per le feste ritenuti non conformi alla normativa europea. Sono stati tolti dal mercato 13.141 articoli natalizi, il cui valore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi"

Altre letture consigliate

Blitz della Guardia di Finanza in un’officina meccanica abusiva ad Ostuni. I militari hanno rinvenuto 32 autovetture e sono previste sanzioni amministrative anche ai proprietari dei veicoli. - facebook.com Vai su Facebook

Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" - Scoperti prodotti non conformi, privi di indicazioni in italiano e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Segnala msn.com

Maxi evasione e lavoro in nero nei centri massaggi: blitz della guardia di finanza in 11 locali bresciani - Nel corso dell’ultimo anno, la guardia di finanza di Brescia ha svolto una serie di accertamenti su centri massaggi, sex worker e creatori di contenuti espliciti attivi anche sulle piattaforme digital ... Come scrive blitzquotidiano.it

Maxi blitz della Guardia di Finanza contro il narcotraffico, perquisizioni anche in provincia di Imperia - Nel mirino della Procura di Milano una rete internazionale legata alla ’ndrangheta della Locride ... Riporta riviera24.it

Roma, maxi-blitz antidroga: smantellata rete internazionale, 8 misure cautelari e 130 chili di cocaina sequestrati - Un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di cocaina è stata smantellata a Roma dalla Guardia di Finanza: 8 misure cautelari in carcere e 130 chili di droga sequestrati, parte di u ... romadailynews.it scrive

Maxi truffa sui bonus edilizi: blitz tra Avellino e Napoli, 14 persone nei guai - Un’inchiesta lunga e complessa, condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino e dalla Guardia di Finanza, ha svelato un sistema Maxi truffa sui bonus edilizi: blitz tra Avell ... Segnala marigliano.net

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Brindisi: le immagini del blitz - La Guardia di finanza di Brindisi ha condotto una importante operazione contro la produzione e vendita illecita di tabacchi lavorati di contrabbando. Secondo msn.com