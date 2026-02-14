Masini rompe il silenzio | Sitta era arrivato a toccare la pistola ho dovuto sparare

Luciano Masini ha raccontato di aver sparato perché Sitta aveva tentato di prendere la pistola durante una lite. Masini ha spiegato di aver reagito immediatamente per paura che potesse farsi male o usare l’arma contro di lui. L’incidente è avvenuto durante un episodio di nervosismo tra i due, e Masini era presente sul luogo al momento. La sua versione dei fatti è arrivata in televisione, a poche ore dall’accaduto.

di Lorenzo Muccioli Luciano Masini rompe il silenzio e lo fa in prima serata, ospite della trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete 4, intervistato da Paolo Del Debbio. Un ritorno pubblico che riaccende i riflettori su una delle vicende più delicate degli ultimi mesi nel Riminese: quella che ha visto coinvolto il carabiniere la notte di Capodanno del 2024, quando il comandante della stazione di Villa Verucchio esplose 12 colpi di pistola che costarono la vita a Muhammad Sitta, il 23enne egiziano armato di coltello responsabile del ferimento di quattro persone poco prima di venire ucciso. Per quell’episodio era stato aperto un fascicolo per eccesso colposa di legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

