Kristin Cabot rompe il silenzio sulla kiss cam | Ho ricevuto 900 minacce di morte ma quello era il primo bacio con Andy

Kristin Cabot rompe il silenzio sulla kiss cam, rivelando di aver ricevuto 900 minacce di morte dopo il suo primo bacio con Andy Byron durante un concerto dei Coldplay. L’episodio, avvenuto a luglio e catturato dalla telecamera, ha scatenato un enorme clamore mediatico, portando entrambi a perdere il lavoro. Una vicenda che mette in luce il lato oscuro dell’attenzione mediatica e delle reazioni online.

Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay: «Avevo bevuto e ho sbagliato a baciare il mio capo. Mi hanno minacciata di morte» - Dopo settimane di polemiche e speculazioni, Kristin Cabot ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. msn.com