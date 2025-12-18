Kristin Cabot rompe il silenzio sulla kiss cam | Ho ricevuto 900 minacce di morte ma quello era il primo bacio con Andy
Kristin Cabot rompe il silenzio sulla kiss cam, rivelando di aver ricevuto 900 minacce di morte dopo il suo primo bacio con Andy Byron durante un concerto dei Coldplay. L’episodio, avvenuto a luglio e catturato dalla telecamera, ha scatenato un enorme clamore mediatico, portando entrambi a perdere il lavoro. Una vicenda che mette in luce il lato oscuro dell’attenzione mediatica e delle reazioni online.
Kristin Cabot a luglio era stata beccata in compagnia di Andy Byron dalla kiss cam al concerto dei Coldplay da quel momento è scoppiato un caos mediatico che ha portato entrambi a perdere il lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: "Decisione sbagliata": Kristin Cabot della Kiss cam al concerto dei Coldplay rompe il silenzio
Leggi anche: Scandalo kiss cam, "doppio tradimento, anche il marito di Kristin Cabot era al concerto dei Cold Play con un'altra donna"
Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay: «Avevo bevuto e ho sbagliato a baciare il mio capo. Mi hanno minacciata di morte» - Dopo settimane di polemiche e speculazioni, Kristin Cabot ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. msn.com
Amanti al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot rompe il silenzio: «Avevamo bevuto tequila, da allora non trovo lavoro» - "Kiss cam" è stata inserita dalla Treccani nello speciale elenco delle parole dell'anno per il 2025. msn.com
Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay: “Con Andy Byron nessuna relazione, avevamo bevuto” - Kristin Cabot racconta la sua versione dopo essere stata sorpresa in atteggiamenti intimi con il suo capo Andy Byron al concerto dei Colplay ... fanpage.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.