Mascali Veronica Musumeci candidata sindaco

Veronica Musumeci si candida a sindaco di Mascali perché vuole migliorare le condizioni del paese. La sua candidatura nasce dalla lunga esperienza come vicesindaco e dalla volontà di risolvere i problemi che affliggono la comunità. La decisione arriva dopo mesi di incontri con i cittadini e di analisi delle criticità locali.

"Ho deciso di candidarmi a sindaco non per ambizione personale, ma per amore. Mascali è la mia storia. È la mia identità. E io sono pronta, con passione e coraggio, a scriverne il prossimo capitolo”, dichiara la candidata Veronica Musumeci correrà per la carica di Sindaco di Mascali alle prossime amministrative. La candidatura di Musumeci, attuale vicesindaco, poggia su anni di esperienze politiche, fondamentali per affrontare le sfide che attendono il territorio. “Mascali per me non è una carica da ricoprire. È casa. È - afferma Veronica Musumeci - il luogo dove sono cresciuta, dove ho frequentato le scuole, dove ho stretto le prime amicizie e imparato il valore profondo dell’appartenenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della postazione del 118 situata in viale Immacolata.

I tecnici comunali e la protezione civile coordinati dal vice sindaco Veronica Musumeci sono già al lavoro per mettere in sicurezza i cavi elettrici e rimuovere gli ostacoli facebook