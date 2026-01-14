Depotenziamento 118 a Mascali il grido d' allarme del sindaco
Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della postazione del 118 situata in viale Immacolata. In un recente comunicato, ha sottolineato l'importanza di mantenere e potenziare i servizi di emergenza sul territorio, evidenziando le possibili ripercussioni di un eventuale depotenziamento. La questione riguarda direttamente la sicurezza e la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini di Mascali.
Un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dal sindaco di Mascali, Luigi Messina, preoccupato per il futuro della postazione del 118 di viale Immacolata. Al centro dell’attenzione la decisione di sopprimere il medico di bordo, trasformando di fatto un presidio fondamentale in un servizio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
COMUNICATO STAMPA ON. JOSÉ MARANO Caso ambulanze a Riposto e Mascali, Marano (M5s): “Sanità distrutta e diritto alla salute negato, così si mette in pericolo la vita dei cittadini” Interrogazione parlamentare urgente presentata dalla deputata regional facebook
