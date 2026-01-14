Depotenziamento 118 a Mascali il grido d' allarme del sindaco

Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della postazione del 118 situata in viale Immacolata. In un recente comunicato, ha sottolineato l'importanza di mantenere e potenziare i servizi di emergenza sul territorio, evidenziando le possibili ripercussioni di un eventuale depotenziamento. La questione riguarda direttamente la sicurezza e la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini di Mascali.

