Alcolici venduti ai minorenni e non solo | chiude un locale del centro

Questa mattina i carabinieri dell’Alto Adige hanno chiuso un locale nel centro città. L’attività è stata sospesa dopo controlli che hanno riscontrato la vendita di alcolici ai minorenni e anche ad altri clienti senza le autorizzazioni necessarie. L’operazione è durata alcuni giorni e ha portato alla chiusura del locale, che ora dovrà rispondere delle accuse. La protesta dei residenti non si è fatta attendere, chiedendo maggiori controlli contro la vendita abusiva.

Lo ha deciso il questore di Bolzano al termine di un’attenta indagine condotta dai carabinieri di Bressanone dalla quale è emerso che il posto era soggetto a “gravi criticità gestionali e di sicurezza” Si è conclusa con la chiusura forzata di un esercizio pubblico un’indagine condotta nei giorni scorsi dai carabinieri altoatesini. Il fatto è successo a Bressanone e il locale in questione, secondo i riscontri delle forze dell’ordine, era soggetto a “gravi criticità gestionali e di sicurezza”. Nello specifico, il posto era costantemente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia: si trattava per lo più di gente nota per aver commesso reati contro la persona, contro il patrimonio e per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Alcolici Venduti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alcolici Venduti

Argomenti discussi: Il MOIGE rilancia l’allarme su fumo, alcol e azzardo venduti ai minori; Bar abusivo degli universitari al Portello: multa di 8mila euro. Gli alcolici venduti (a 3 euro) dalla finestra di casa, il pagamento...; Lavoratori in nero e locali non a norma: scattano denunce e sanzioni per oltre 10 mila euro; Napoli, stretta sulla movida: numeri preoccupanti sui locali già esaminati.

Chiuso un bar in centro storico, frequentato da persone con precedenti e somministrava alcolici ai minorenni: scatta la sospensione della licenzaBRESSANONE. Alcolici somministrati a minorenni in un bar frequentato abitualmente da persone con precedenti per vari reati: i carabinieri dispongono la chiusura del locale. Il fatto è successo a Bress ... ildolomiti.it

Cassino, alcolici venduti ai minori: la Questura chiude un bar. E In piazza la droga nascosta dietro i vasiDroga in piazza e alcol ai minori, scatta il pugno duro delle forze dell'ordine. Cassino torna ancora una volta sotto i riflettori della cronaca per i crescenti fenomeni della cosiddetta malamovida: ... ilmessaggero.it

’ , . Il nuovo report “Venduti ai minori” del MOIGE, realizzato su oltre 2.100 ragazzi tra i 10 e i 17 anni, fotografa una realtà preoccupante: nonostante le leggi esi - facebook.com facebook