Maltempo in Umbria fiumi sopra il livello di guardia e frane | la mappa dei controlli della Protezione Civile

Il maltempo ha colpito l’Umbria, causando allerta e preoccupazioni tra i residenti. I fiumi Paglia, Chiani e Chianetta sono aumentati di livello nelle zone di Ponticelli, Ponte Osteria, Allerona, Ponte Tresa e Moiano, alcuni superando la soglia di pre-allarme. La Protezione Civile ha avviato controlli accurati per monitorare la situazione. In alcuni punti, i livelli dell’acqua sono tornati sotto i limiti di attenzione, ma le verifiche continuano. Un’auto è stata trascinata dalla piena in una strada di Allerona, portando all’intervento dei soccorritori.

Mella notte scorsa e per tutta la mattinata odierna, 14 febbraio, si sono rovesciate intense piogge: ecco le aree più colpite a livello regionale "Nelle zone di allerta E ed F (Ponticelli, Ponte Osteria, Allerona, Ponte Tresa e Moiano) si sono verificati innalzamenti significativi dei fiumi Paglia, Chiani e Chianetta, in alcuni casi oltre la soglia di pre-allarme, ma i livelli risultano ora in rientro sotto i limiti di attenzione; situazione analoga per il torrente Tatarena a Castel Ritaldi. Per gli altri corsi d’acqua gli incrementi sono rimasti al di sotto dello scenario di attenzione giallo": è quanto riporta il bollettino della Protezione Civile dell'Umbria, che sta monitorando tutti i territori umbri dopo che nella notte scorsa e per tutta la mattinata odierna, 14 febbraio, si sono rovesciate intense piogge che hanno interessato le zone centro-orientali e meridionali dell’Umbria, mentre i settori occidentali (con accumuli tra 20 e 35 mm) registrano ora solo piovaschi residui.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

