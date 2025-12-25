Un Natale col maltempo Continua l' allerta della Protezione civile per frane e piene dei fiumi

Insiste il maltempo sul cesenate. Per venerdì sarà attiva un'allerta gialla per piene dei fiumi e frane. "Non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici - si legge nell'allerta della Protezione civile regionale -. La criticità idraulica è riferita alla propagazione dei.

