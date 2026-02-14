Luca e Paolo, due amici e commercialisti, festeggiano i 30 anni di attività dello studio Selco Stp, che hanno aperto insieme a Castelnuovo. La loro storia inizia con un’amicizia nata alle medie, prosegue con gli studi in ragioneria e si consolida con la laurea in Economia e Commercio all’Università di Pisa. Dopo aver deciso di collaborare, hanno scelto di aprire uno studio condiviso, che oggi rappresenta un punto di riferimento per molte aziende della zona. In questi giorni hanno organizzato un evento per celebrare il traguardo raggiunto.

Sempre insieme, nella stessa classe alla scuola media, a ragioneria, al corso di laurea in Economia e Commercio all’Università di Pisa, poi la decisione di aprire insieme uno Studio di commercialisti e infine, in questi giorni, hanno festeggiato i 30 anni di attività del rinomato studio Selco Stp da loro fondato in viale Pascoli a Castelnuovo. E’ questa la bella storia di Luca Lupetti e Paolo Lenzi, che oggi hanno tagliato il traguardo dei 60 anni, ma i loro sguardi sprigionano ancora l’entusiasmo giovanile e la ferma volontà di realizzare sempre qualcosa di nuovo. Da sottolineare che lo Selco Stp in questi 30 anni si è sempre più ampliato e oggi conta sei dipendenti, Anna Battaglini, Pamela Piagentini, Deborah Simonini, Francesca Santi, Paola Lenzi e Tommaso Lenzi, ragazzi e ragazze della zona che hanno studiato all’Itcg "Campedelli" di Castelnuovo, eccetto Paola che viene dal Liceo scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luca e Paolo, storia di due amici, commercialisti da trent’anni

