LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | miglior tempo per il Canada attesa per i 500

Il Canada ha stabilito il miglior tempo nella gara di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, fermando il cronometro a 2:55.02. La squadra belga, invece, si è fermata al sesto posto e ha lasciato il circuito. La competizione è ancora aperta, con grande attesa per la prossima prova sui 500 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Miglior tempo per il Canada in 2:55.02. Eliminato il Belgio che chiude al sesto posto. 16.18 Il Canada inizia l'ultimo giro in seconda posizione con 85 centesimi di ritardo. 16.18 Aumenta il ritmo delle canadesi che girano in 13.99 e salgono in terza posizione. Lontane le belghe 16.17 Canada quinta al quinto intermedio, settimo tempo per il Belgio. 16.16 Partite! 16.15 Nell'ultima batteria sul ghiaccio Canada (Blondin, Maltais e Weidemann) e Belgio (Tas, van Elst e Vanhoutte) 16.14 Terzo posto per gli Stati Uniti d'America che chiudono a 2:58.31. Quarta posizione per Germania in 3:00.