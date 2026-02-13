LIVE Skeleton singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | manca poco all’inizio della terza manche Bagnis cerca la rimonta per la medaglia

Amedeo Bagnis gareggia oggi nello skeleton maschile alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto un buon piazzamento nelle prime due manche. La sua presenza sulla pista di Pechino deriva da un intenso allenamento e dalla volontà di conquistare una medaglia. Manca poco all’inizio della terza run, mentre l’atleta romano si prepara a spingere al massimo per migliorare il suo risultato.

19.12 Il nostro Amedeo Bagnis ci crede! Al momento è in quinta posizione dopo le prime due batterie e vuole arrivare almeno al bronzo. 19.10 Mancano venti minuti all'inizio della terza e penultima batteria dello skeleton maschile. Sta sera, verranno assegnate le medaglie per questa stupenda disciplina. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta batteria della gara di skeleton singolare maschile, con il nostro Amedeo Bagnis che è in piena lotta per una medaglia dopo le prime due manche disputate che lo hanno visto in grande forma, dando continuità ai test eseguiti nel corso degli ultimi giorni.

Amedeo Bagnis sta affrontando la terza manche dello skeleton maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022, cercando di risalire la classifica e conquistare una medaglia.

16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com

