LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Fumagalli e Margaglio si confermano Flock continua il suo dominio

L’evento di skeleton femminile alle Olimpiadi si svolge in diretta, dopo che Fumagalli e Margaglio hanno dimostrato di essere ancora tra i migliori, mentre Flock mantiene il suo primato. La gara finale, la quarta manche, inizierà alle 19 e promette emozioni intense.

Al primo posto c'è sempre Flock che addirittura allunga su Kreher, rimasta seconda. Non cambia niente in top cinque, con Pfeifer, Neise e Stoecker che restano rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione. Ottima batteria per la belga Meylemans che trova la sesta posizione dopo che ieri ha terminato la giornata da ottava. Le azzurre ci provano ma restano bloccate alla quattordicesima posizione, per Fumagalli, e alla sedicesima, per Margaglio che è riuscita a superare Channel ma con Ro che l'ha rigettata al suo gradino, quello che aveva anche alla fine della seconda batteria.

Il nome Flock è tornato in prima posizione nello skeleton femminile alle Olimpiadi, a causa di una seconda manche di grande solidità.

Flock ha mantenuto il primo posto nella terza manche di skeleton femminile alle Olimpiadi, dopo un inizio promettente che faceva sperare in una rimonta.

