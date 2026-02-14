LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | continua la terza manche Flock continua il suo dominio

Flock ha mantenuto il primo posto nella terza manche di skeleton femminile alle Olimpiadi, dopo un inizio promettente che faceva sperare in una rimonta. La concorrente italiana, che aveva mostrato una buona velocità nelle prime discese, ha perso terreno nel finale, commettendo alcuni errori che le hanno impedito di recuperare posizioni. La gara prosegue con intensità, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni scivolata sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Peccato. Dopo una buonissima partenza grazie alla quale poteva recuperare almeno le due posizioni su Curtis e Bos, l'azzurra si è persa nel finale commettendo un paio di errori da matita blu con linee non sempre perfette. Quattordicesimo posto confermato, ovviamente provvisoriamente in attesa delle avversarie: per lei, totale di 2:54.17. 18.28 Al secondo intermedio l'azzurra ha 1.55 secondi da recuperare! 18.28 Adesso c'è Fumagalli in pista! Forza Alessandra, che può recuperare un paio di posizioni. 18.27 Ancora non bene Bos. L'olandese, bronzo olimpico a Pechino nel 2022, si migliora ma di una sola posizione ottenendo il dodicesimo posto.