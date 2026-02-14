LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flock punta all’oro Fumagalli e Margaglio si confermano

Luca Flock ha conquistato l’oro nel singolo femminile dello skeleton alle Olimpiadi di Pechino, spinta dalla sua determinazione e dalla costanza durante le batterie. La sua vittoria, arrivata con un margine di soli 30 centesimi, ha sorpreso gli spettatori, che avevano dato per favorita l’atleta austriaca. Nei momenti più intensi della gara, Flock ha dimostrato di saper gestire la pressione, mantenendo un ritmo stabile e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 ORO FLOCK! VINCE L'AUSTRIACA! 30 centesimi di vantaggio per lei che è stata la più costante nel corso delle quattro batterie. Bellissima vittoria per Janine che ottiene la sua prima vittoria, dopo il quarto posto nel 2018. 20.30 Perde terreno Flock! 5 centesimi di ritardo al secondo intermedio! 20.29 Parte l'austriaca, con un vantaggio di soli 7 centesimi! 20.28 KREHER VA IN TESTA! Solo 23 centesimi, pochissimi, ma abbastanza per ottenere la medaglia d'argento sicura. Adesso la tedesca si mette in attesa di Flock che deve chiudere il discorso per l'oro.