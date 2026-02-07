LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | in corso le due Italia-Svezia di curling e hockey femminile

Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si giocano ancora due partite importanti. La prima è Italia contro Svezia nel curling, la seconda nel hockey femminile. I tifosi sono già davanti agli schermi, pronti a seguire ogni movimento delle squadre. La competizione si fa sempre più intensa, e ogni risultato può fare la differenza. Restate con noi, vi aggiornamo in tempo reale su tutto quello che succede in queste gare.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Tiene i salti lo svedese, ma tante imprecisioni nei tre salti. 46.00 per lui che valgono l'undicesimo posto. 13.12 Presa sicura di Fedel sul tiro dalla distanza di Hjalmaon che aveva prima tentato una finta per sorprendere la propria marcatrice. La canadese Trinity Ellis si mette in sesta posizione in 53.

