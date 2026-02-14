LIVE Italia-Svezia 0-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia l’incontro

L’Italia e la Svezia hanno iniziato il loro match di curling femminile alle Olimpiadi, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La partita è partita oggi alle prime luci del mattino, dopo che le squadre si sono preparate nelle rispettive aree di gioco. Le atlete italiane cercano di mettere pressione alle avversarie fin dai primi end, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 19.06 Una guardia centrale ma che non prende la center line per le svedesi. Zardini Lacedelli va a punto, ma non si nasconde bene dietro la guardia avversaria. PRIMO END 19.03 L’Italia avrà il martello nel primo end. Le azzurre hanno vinto il LDS con 10.1 cm 19.00 Team Constantini e team Hasselborg si sono affrontati 19 volte con le svedesi che hanno vinto in 15 occasioni. L’ultimo incontro tra le due è andato in scena il 23 settembre all’AMJ Master con il successo delle scandinave per 5-2. 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’incontro LIVE Italia-Svezia, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro L’Italia affronta la Svezia nel curling femminile alle Olimpiadi, perché vuole conquistare punti importanti nella fase a gironi. LIVE Italia-Corea del Sud 0-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’incontro Questa mattina alle Olimpiadi, la partita tra Italia e Corea del Sud si è conclusa senza gol, con il risultato di 0-0. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LIVE Italia-Svezia 2-5, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri cedono agli scandinavi, offrendo però una grande prova; RECAP! Italia-Svezia 2-5: Italia sconfitta, ma a testa altissima; LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurre; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer. LIVE Italia-Svezia, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it LIVE Italia-Svezia 2-5, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri cedono agli scandinavi, offrendo però una grande provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buonanotte e buon proseguimento ... oasport.it Sabato olimpico da non perdere! Dal Gigante maschile al Biathlon, dal Curling Italia-Svezia fino alle finali di Short Track: il 14 febbraio a Milano Cortina 2026 è una giornata pienissima di emozioni Si comincia presto… si finisce dopo le 22! facebook LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco l’esordio contro Edin - x.com