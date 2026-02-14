Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio figlio rischia la vita padre fuori pericolo

A Brugherio, una lite tra vicini è degenerata in sparatoria, causando gravi ferite al figlio di 26 anni. La discussione, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha portato l’uomo a essere colpito più volte e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Il padre, invece, è stato colpito di striscio e ora sta meglio. La polizia sta indagando per capire chi abbia aperto il fuoco e perché.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio, figlio rischia la vita, padre fuori pericolo La sequenza della sparatoria a Brugherio: la lite, gli 8 colpi di pistola, padre e figlio feriti. Un 57enne arrestato per duplice tentato omicidio Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco durante una lite in una casa di corte a Brugherio, ferendo gravemente padre e figlio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlio; Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio, figlio rischia la vita, padre fuori pericolo; Lite tra vicini di casa a Brugherio finisce a colpi di pistola: due feriti, fermato un 60enne; Rissa a colpi di spranga e mannaia dopo la lite in discoteca: C'è stato chi ha augurato la morte ai ragazzi. Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio, figlio rischia la vita, padre fuori pericoloDopo la violenta lite tra vicini di casa finita a colpi di pistola a Brugherio, il figlio 26enne è ricoverato in gravi condizioni, il padre è fuori ... ilnotiziario.net Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlioL'autore, un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato ai due uomini, presenti in quanto conoscenti dei vicini con cui era scoppiata la lite. ilfattoquotidiano.it LA LITE NELLA NOTTE, POI LA SPARATORIA: RAGAZZO VENTENNE FERITO E RICOVERATO A CATANIA Leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/15/la-lite-per-futili-motivi-poi-i-colpi-di-pistola-ragazzo-di-23-anni-ferito-a-catania/ - facebook.com facebook Kevin Muharremi freddato a colpi di pistola dopo una lite in un locale, il presunto killer arrestato durante la fuga x.com