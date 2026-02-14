L' Italia fa tremare l' Irlanda | Nicotera illude highlights Sei Nazioni

L’Italia ha perso contro l’Irlanda 20-13 a Dublino, a causa di un finale che ha ribaltato il punteggio. Gli azzurri hanno tenuto testa agli avversari per quasi un’ora, mettendo pressione sulla difesa irlandese. Nicotera ha segnato una meta che aveva illuso il pubblico, ma nel secondo tempo i due tentativi di Conan e Balogun hanno portato gli irlandesi alla vittoria.

Gli highlights di Irlanda-Italia 20-13, seconda partita del Sei Nazioni: a Dublino gli azzurri mettono all'angolo i padroni di casa per quasi un'ora, la meta di Nicotera illude, poi nella ripresa quelle di Conan e Balogun ribaltano il risultato. Una rimonta sofferta spegne il sogno italiano: dopo un primo tempo d'autore e il vantaggio all'intervallo, i Verdi ribaltano tutto nella ripresa. Ma 'Italia c'è, e fa tremare l'Aviva fino all'80