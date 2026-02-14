Alessandro Calabrese, nato a Trento nel 1983, preferisce concentrarsi sulle parole piuttosto che sulle immagini, probabilmente perché crede che le parole possano raccontare più di quanto si veda con gli occhi. La sua passione per il linguaggio si riflette nei suoi lavori e nelle sue esposizioni, dove dà spazio ai testi e alle narrazioni scritte. Lo sguardo di Calabrese si rivolge spesso a dettagli nascosti nei testi, cercando di catturare sfumature che altri potrebbero trascurare. Recentemente, ha aperto una nuova mostra presso le gallerie Viasaterna, condividendo il suo punto di vista con il pubblico

Nome e cognome: Alessandro Calabrese Luogo e anno di nascita: Trento, 1983 Gallerie di riferimento e contatti social: Viasaterna, @calabresandro L'intervista. Qual è la funzione dell’arte oggi? Teoricamente nessuna, e per fortuna. L’arte è una delle poche cose inutili che ci rimangono. La sua forza risiede proprio in questa inutilità, nella possibilità di sottrarsi a una funzione chiara, misurabile o immediatamente produttiva. Detto questo, è evidente che l’arte possa modificare, in modi e misure diverse, la vita di chi la incontra — sia su un piano culturale sia su un piano economico. Ma si tratta sempre di effetti collaterali, mai di uno scopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'interesse per le parole, più che per le immagini. Lo sguardo di Alessandro Calabrese

