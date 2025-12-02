Le festività della città sono tra le immagini e le parole di Marco Pesaresi e Pier Vittorio Tondelli

Le festività natalizie si tingono delle luci, dei colori e delle atmosfere di Marco Pesaresi e degli anni Ottanta. Sono diverse infatti le opportunità per scoprire o riscoprire l’arte del fotografo riminese in queste settimane che accompagnano al nuovo anno. A partire dalla mostra “Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it