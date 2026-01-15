In ciaspole a passi lenti nella neve per entrare in sintonia col silenzio

Scopri l'inverno in Trentino attraverso un'esperienza di quiete e riflessione. Le ciaspole permettono di camminare lentamente sulla neve, offrendo l'opportunità di entrare in sintonia con il silenzio della natura. Un modo semplice e autentico per apprezzare i paesaggi invernali, lontano dal trambusto, e vivere una stagione ricca di calma e contemplazione.

L'inverno in Trentino non si misura solo in chilometri di piste battute o in discese veloci su cui volare con gli sci ai piedi, ma anche nel piacere di rallentare e scegliere le ciaspole per camminare a passo lento sulla neve. Indossare le ciaspole significa cambiare prospettiva, entrare in sintonia con il ritmo della montagna e il silenzio dei boschi. Significa percorrere sentieri e strade forestali in libertà, attraversare grandi spazi naturali, respirando aria pura e lasciandosi stupire dalla neve che scivola dai rami o dalle orme degli animali che emergono sul suolo imbiancato. In Trentino non mancano le occasioni e gli itinerari per provarci per la prima o l'ennesima volta, grazie al paesaggio che, tra parchi e valli, sembra essere fatto apposta, e alle guide alpine, che per tutto l'inverno organizzano uscite diurne, serali e notturne adatte a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

