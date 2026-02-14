Lazio all' assalto nel deserto

La Lazio affronta l’Atalanta nel deserto di un Olimpico senza pubblico, dopo aver giocato già due partite in sei giorni. I tifosi hanno deciso di non entrare allo stadio per protestare contro la società, lasciando il campo vuoto. La squadra biancoceleste cerca di mantenere alta la concentrazione in questa partita importante.

Terza gara in sei giorni, stavolta arriva l'Atalanta in un Olimpico ancora vuoto per la protesta dei tifosi. Alle 18 la Lazio prova a regalarsi un'altra gioia e chiudere bene una settimana che ha portato in dote la buona prestazione di Torino contro la Juventus e, soprattutto, la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi (andata in casa il 4 marzo). Lo stadio sarà deserto, venduti poco più di 3.000 biglietti con 500 in arrivo dalla Lombardia per sostenere il sogno europeo della squadra di Palladino in crescita dopo l'arrivo del tecnico campano al posto di Juric. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa sera l’Olimpico si presenta vuoto.

