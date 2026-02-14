Lavori sulla A26 chiusi i caselli di Arona e Baveno

Lavori di manutenzione sulla A26 hanno causato la chiusura dei caselli di Arona e Baveno. Autostrade per l’Italia ha deciso di bloccare l’accesso e l’uscita ai due punti di ingresso tra le 22 di martedì e le 6 di mercoledì, per verificare e riparare le barriere di sicurezza lungo l’autostrada. La decisione ha coinvolto specificamente i punti di Arona e Baveno, che resteranno chiusi durante tutta la notte e la prima mattinata.

Ancora chiusure per lavori sulla A26. Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 17 alle 6 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arona, in entrata e in uscita.