A Empoli, un’auto lasciata in strada si è trasformata in una discarica improvvisata. La vettura, abbandonata da settimane, è piena di rifiuti e detriti, attirando persone che usano il veicolo come deposito di spazzatura. La situazione sta creando problemi di decoro e igiene nel quartiere.

Empoli, 14 febbraio 2026 – Occhio non vede, cuore non duole. A patto che le condizioni stabilite da questa massima vengano rispettate. Chi ha scelto di abbandonare a bordo strada in via Marmolada al Pozzale una Fiat Punto che mostra senza pietà i segni del tempo sulla sua carrozzeria devastata (sono evidenti nella parte anteriore i segni di un incidente), lo ha fatto probabilmente pensando che non essendoci telecamere in zona non sarebbe mai stato identificato, visto che ha avuto anche l’accortezza di rimuovere le targhe della suddetta auto. Peccato, però, che i residenti del Pozzale gli occhi per vedere l’ennesimo frutto della più bieca maleducazione ce li abbiano eccome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’auto abbandonata a bordo strada è diventata una pattumiera

