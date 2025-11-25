Auto fuori strada a bordo madre e figlia neonata

Una donna e una bambina neonata sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre lungo la Sp 35 vicino a Grazzano Visconti. La donna ha perso all'improvviso il controllo dell'auto che è uscita di strada. Il 118 ha inviato l'autoinfermieristica e l'ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it