Valerio Mastandrea, attore romano nato il 14 febbraio 1972, ha portato a termine 85 film e scritto due sceneggiature. La sua versatilità gli ha permesso di distinguersi nel cinema italiano, dimostrando tenacia e capacità di adattarsi a ruoli diversi. La sua capacità di alternare momenti di intimità e distacco si nota anche sul set, dove si impegna con grande dedizione. Recentemente, è stato protagonista di una nuova produzione che mette in luce la sua versatilità.

V alerio Mastandrea ha dell’Acquario quella miscela particolare di intimità e distacco, ironia e mistero, chiamata fascino. Che lo ha portato fin da ragazzo a sostenere sfide importanti, come quella «di affrontare le emozioni che sono la cosa che mi spaventa di più». “Cinque secondi” è il nuovo film di Paolo Virzì. Con un Valerio Mastandrea intenso e tormentato X Leggi anche › Valerio Mastandrea: «Rido del maschio (vergognandomi un po’)» E le stelle nel suo Tema Natale non sono rimaste a guardare. Come antidoto allo “spavento” hanno scelto Marte, il pianeta più coraggioso, sistemandolo nel segno determinato del Toro, in perfetta armonia con Giove e Saturno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore romano, nato il 14 febbraio 1972, è versatile e tenace: ha interpretato 85 film e ne ha firmati due

L’Umbria, nota per la sua tradizione artigianale, si distingue ancora una volta grazie al marchio Cucinelli.

L’attore e regista Antonio Albanese torna a parlare del suo ultimo film, girato sulle sponde del Lago d’Orta in Piemonte.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Massimo Ghini in tournée in Puglia: l’intervista su tour, aneddoti nel Salento e cucina tipica; ROMA – Pietre d’inciampo, storie di vittime e carnefici - Moked; Le Cosmicomiche di Calvino, un teatro delle meraviglie: Marinelli protagonista al Carignano; Love Me Love Me, i protagonisti del film sul red carpet della première a Roma. FOTO.

Andrea Purgatori: «La morte di papà ha messo in dubbio le mia voglia di fare l'attore»Edoardo Purgatori è un attore romano nato il 14 gennaio 1989. Figlio del giornalista e autore Andrea Purgatori e di Nicola Schmitz, è cresciuto tra libri, palcoscenici e set, scegliendo presto la ... ilmessaggero.it

Enrico Montesano: «Il cinema è come un'amante, il vero amore è il teatro. Errori Rinunciare alla televisione e fare politica» L'attore romano si racconta: i musicarelli, la grande commedia, Fantastico, l'esperienza a Bruxelles, l'amore per la Sardegna facebook