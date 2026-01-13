Kamishibai | Leonardo da Vinci protagonista dell' incontro per i più piccoli allo Spazio Laika

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 17.00, lo Spazio Laika di Atripalda ospita un evento dedicato ai più piccoli, con un incontro sul tema di Leonardo da Vinci. L’evento utilizza il kamishibai, un antico teatro di carta giapponese, che combina narrazione e immagini per coinvolgere i bambini in modo semplice e educativo. Un’occasione per scoprire storie e curiosità del grande artista in un ambiente accogliente e stimolante.

