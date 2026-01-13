Kamishibai | Leonardo da Vinci protagonista dell' incontro per i più piccoli allo Spazio Laika
Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 17.00, lo Spazio Laika di Atripalda ospita un evento dedicato ai più piccoli, con un incontro sul tema di Leonardo da Vinci. L’evento utilizza il kamishibai, un antico teatro di carta giapponese, che combina narrazione e immagini per coinvolgere i bambini in modo semplice e educativo. Un’occasione per scoprire storie e curiosità del grande artista in un ambiente accogliente e stimolante.
Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 17.00, lo Spazio Laika di Atripalda apre le porte alla magia del kamishibai, l’antico “teatro di carta” di origine giapponese che unisce narrazione, immagini e ascolto.Lupus in Fabula e LAIKA propongono un’esperienza pensata per i bambini dai 5 anni in su. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Elon è come Leonardo Da Vinci, più forte di Mike Tyson e merita rispetto come Gesù”. Il delirio dell’AI Grok e il dietrofront di Musk: “Sono un grasso ritardato”
Leggi anche: Manutenzione straordinaria delle vie Rimembranze, Amendola e Leonardo da Vinci: più sicurezza e qualità della viabilità
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.