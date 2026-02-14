Lanciano e Ortona celebrano il 599° anniversario del lodo di pace
Lanciano e Ortona ricordano oggi il 599° anniversario del “Lodo di Pace”, un accordo firmato tra i cittadini delle due città nel 1427. La firma, avvenuta sotto la guida di San Giovanni da Capestrano, pose fine a un lungo periodo di tensioni tra le comunità. Quest’anno, le celebrazioni si sono concentrate su una cerimonia pubblica nel centro storico di Lanciano, con la partecipazione di storici e rappresentanti delle amministrazioni locali.
Lanciano e Ortona celebrano il 599° Anniversario del "Lodo di Pace", siglato tra lancianesi e ortonesi, ad opera di San Giovanni da Capestrano, il 17 febbraio 1427. L'appuntamento è quindi per martedì 17 febbraio 2026, alle 18.30, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, a Lanciano, dove il Comune frentano e quello ortonese, in collaborazione con l'Arcidiocesi di LancianoOrtona, celebreranno la ricorrenza. Saranno presenti il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, e il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini.
Abruzzo, 600 anni di pace tra Lanciano e Ortona: il Lodo di San Giovanni da Capestrano rinnovato.
Il Comune di Lanciano ha annunciato che, il 17 febbraio 2026, si terrà una cerimonia per celebrare i 599 anni dal patto di pace con Ortona, firmato nel 1427 grazie all’intervento di San Giovanni da Capestrano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
