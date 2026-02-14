Lancia molotov sul terrazzo degli zii Fermato dai carabinieri

Un uomo di 31 anni ha lanciato una bottiglia molotov sul terrazzo degli zii, causando paura tra i residenti. I carabinieri di Paliano lo hanno individuato e fermato dopo aver raccolto testimonianze e analizzato le tracce lasciate sul luogo. La polizia ha trovato nel suo appartamento alcune bottiglie esplosive pronte all’uso.

I militari sono risaliti a lui dopo una veloce indagine. Il 31enne è stato denunciato Nei giorni scorsi i carabinieri di Paliano hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 31 anni, ritenuto responsabile di gravi episodi di atti indimidatori e detenzione di materie esplodenti. L'operazione è nata da una serie di atti intimidatori avvenuti ai danni di una coppia di coniugi residenti a Paliano. Secondo quanto ricostruito dai militari di Paliano, coordinati dai colleghi di Anagni, l'indagato, mosso da pregressi dissapori familiari, lo scorso 7 dicembre aveva lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile sul terrazzo dell'abitazione degli zii.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il 12 febbraio, un uomo di Paliano ha lanciato bottiglie incendiarie contro la casa degli zii a causa di vecchi dissapori.

