la volta buona trasloca a sanremo per seguire tutta la kermesse

La trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, si sposta a Sanremo per seguire il Festival della Canzone Italiana 2026. La decisione arriva perché il programma vuole offrire agli spettatori un collegamento diretto con l’evento musicale più importante del paese. Per tutta la settimana, il programma si svolgerà all’interno del teatro dell’Ariston, portando in studio le voci e le immagini più recenti dalla manifestazione.

La Volta Buona cambia scenario e sceglie il cuore della musica italiana. Il programma del primo pomeriggio di Rai 1, guidato da Caterina Balivo, andrà in onda direttamente da Sanremo per tutta la settimana del Festival della Canzone Italiana 2026. Dal 23 al 28 febbraio, fino alla serata finale, la trasmissione si sposterà nella città ligure con uno studio allestito a pochi passi dall'Ariston. Uno studio vista Ariston nel cuore della città. Il quartier generale del programma sarà un elegante glass affacciato su piazza Borea d'Olmo. Una posizione strategica che permetterà di seguire da vicino l'atmosfera del Festival, tra arrivi, red carpet e incontri con gli artisti.

La Volta Buona si sposta a Sanremo questa settimana, proprio mentre si tiene il Festival della Canzone Italiana.

