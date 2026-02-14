La Virtus Bologna affronta Udine in una partita importante che si svolge questa sera al PalaDozza, prima di concentrarsi sulla Coppa Italia. La squadra di coach Scariolo cerca di migliorare la classifica in vista degli impegni futuri, mentre i tifosi si preparano a sostenere i loro giocatori dal vivo. La sfida si annuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le formazioni determinate a ottenere la vittoria.

Bologna, 14 febbraio 2026 - Prima Udine e poi la Coppa Italia. La stagione della Virtus Olidata Bologna entra nel vivo. Spente sul Bosforo le speranze di play-in di Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic torna a concentrarsi solo sulle competizioni nazionali. Il primo ostacolo che attende Daniel Hackett e compagni, ancora privi di capitan Ale Pajola, è Udine, ospite domani alla Virtus Arena alle 18.30 nel confronto valido per la 20^ giornata di serie A. Confronto tutt’altro che scontato attende i bianconeri contro una avversaria solida e che, dati alla mano, è la migliore del campionato ai rimbalzi, 41 di media a partita, e in particolare con quelli offensivi 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus ospita Udine, sfida che precede la Coppa Italia: quando e dove vederla

La Virtus Bologna affronta Udine in una partita decisiva prima della Coppa Italia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LBA: Doppio derby lombardo a Varese e Cremona, Bologna riceve Udine. La presentazione della 20.a giornata; Virtus olidata bologna - APU OLD wild west udine; Basket, Serie A: la 20ª giornata tra fughe e salvezza. Il programma del weekend; LBA: Sfida al vertice al PalaLeonessa. Brescia riceve la Virtus Bologna. La presentazione della 19.a giornata.

Virtus Bologna, solo Pajola out con Udine. Jakovljevic: «Ci ricordiamo molto bene le difficoltà dell'andata»C'è solo Alessandro Pajola nella lista degli infortunati della Virtus Bologna per la partita di domani, ore 18:30, contro l'Apu Old Wild West Udine. Le parole ... pianetabasket.com

Virtus Con Udine va ritrovata la faccia cattivaBasket Serie A La V nera deve lasciarsi alle spalle il brutto ko di Istanbul e pensare al campionato: domani alle 18.30 una sfida da non fallire ... ilrestodelcarlino.it

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA A2 TALMASSONS COSTA VOLPINO Oggi pomeriggio, Sabato 14 febbraio ore 17, tutti al Palazzetto di Latisana per la Finale Coppa Italia Frecciarossa A2 Volley Talmassons vs C.B.L. Costa Volpino E voi ci s facebook

NEW VIDEO! Guarda ora Backstage Coppa Italia Frecciarossa 2026 | Lega Volley Femminile 2025/26 x.com