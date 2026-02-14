La Virtus Bologna affronta Udine in una partita decisiva prima della Coppa Italia. La sfida si svolge domani al PalaDozza, con i tifosi già pronti a sostenere la squadra. La formazione felsinea cerca una vittoria per mantenere alta la fiducia in vista dell’importante impegno di metà settimana.

Bologna, 14 febbraio 2026 - Prima Udine e poi la Coppa Italia. La stagione della Virtus Olidata Bologna entra nel vivo. Spente sul Bosforo le speranze di play-in di Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic torna a concentrarsi solo sulle competizioni nazionali. Il primo ostacolo che attende Daniel Hackett e compagni, ancora privi di capitan Ale Pajola, è Udine, ospite domani alla Virtus Arena alle 18.30 nel confronto valido per la 20^ giornata di serie A. Confronto tutt’altro che scontato attende i bianconeri contro una avversaria solida e che, dati alla mano, è la migliore del campionato ai rimbalzi, 41 di media a partita, e in particolare con quelli offensivi 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus ospita Udine, la sfida che precede la Coppa Italia: quando e dove vederla

