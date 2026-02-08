Oltre cento atleti per la terza edizione della Friuli Apnea Challenge

Oltre cento atleti si sono sfidati domenica 1° febbraio alla piscina comunale Tomadini di Udine. La terza edizione della Friuli Apnea Challenge ha richiamato sportivi da diverse regioni italiane, pronti a mettere alla prova le loro capacità in apnea. La manifestazione, organizzata dalla A, ha visto una giornata intensa di gare e sfide, con molti partecipanti che hanno dimostrato grande determinazione.

La competizione ha visto gli atleti, lo scorso 1 febbraio, cimentarsi nelle discipline di apnea dinamica con attrezzi e senza attrezzi confermandosi un appuntamento di rilievo nel calendario nazionale della specialità Oltre cento atleti, provenienti da diverse regioni italiane, si sono sfidati domenica 1° febbraio 2026 alla piscina comunale Tomadini di Udine in occasione del 3° Friuli Apnea Challenge, manifestazione organizzata dalla A.S.D. Friulana Subacquei e valida come prova di qualificazione al Campionato Italiano FIPSAS. La competizione ha visto gli atleti cimentarsi nelle discipline di apnea dinamica con attrezzi (DYN) e senza attrezzi (DNF), confermandosi un appuntamento di rilievo nel calendario nazionale della specialità.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Friuli Apnea Challenge

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Friuli Apnea Challenge

Argomenti discussi: Già 42 delegazioni e oltre 1500 residenti al Villaggio Olimpico di Milano; Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery trasmette oltre 1000 ore di gare live, studi e approfondimenti; Compagnoni e Tomba accendono il braciere olimpico, Goggia a Cortina. Mattarella apre i Giochi; Milano Cortina, Araimo: Da HBO Max grande sforzo per le olimpiadi, continueremo a investire in sport.

Sport oltre la diversità: i Giochi Mondiali Special Olympics per la prima volta in Italia. A Torino 1.500 atleti da cento PaesiNon chiamateli atleti paralimpici: sono atleti Special Olympics e sono impegnati, da alcuni giorni e fino al 15 marzo a Torino per la prima edizione italiana di sempre degli Special Olympics World ... quotidiano.net

Oltre 4mila in pista per la danza sportivaIl PlayHall diviene un palcoscenico per il grande sport nazionale. Partono oggi i Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva e sport ... ilrestodelcarlino.it

Due città. Due gare in contemporanea. Un solo respiro. Udine – 3ª Friuli Apnea Challenge • Marco Michieletto DNF Èlite • Emanuela Gorgoglione DYN & ingresso in Cat. Èlite • Alberto Tomè DYN Èlite Torino – Dinamica & Statica • Attilio Casella facebook