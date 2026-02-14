Luca Tommassini e Heather Parisi si sono innamorati dopo aver condiviso un'intensa telefonata, un ballo e la vita sotto lo stesso tetto. La loro relazione ha attirato l'attenzione dei media perché, per molti, sembrava impossibile vedere due artisti così diversi insieme. Heather Parisi, famosa per i suoi spettacoli di danza e le performance televisive, e Luca Tommassini, coreografo noto per il suo stile energico, hanno deciso di vivere insieme, sorprendendo amici e fan. La coppia ha trascorso mesi in cui si sono confidati e hanno condiviso momenti di complicità, anche davanti alle luci dei riflettori.

La storia d'amore tra Luca Tommassini e Heather Parisi è stata una delle relazioni più sorprendenti dello spettacolo italiano dei primi anni Novanta. Un legame nato quasi per caso - tra il 1991 e il 1992, nel pieno di una stagione professionale ricca di successi per entrambi - cresciuto tra prove, palcoscenico e riflettori ma vissuto lontano dai clamori. La relazione con Heather, seppure breve, è stata un capitolo importante del passato sentimentale del coreografo, che oggi, nel giorno del suo 56esimo compleanno, ricorda ancora con affetto. La telefonata. Agosto 1991. Luca Tommassini è un ballerino affermato si trova negli Stati Uniti ed è in tournée con Whitney Houston quando riceve la telefonata di Heather Parisi, con la quale ha lavorato anni prima in tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La telefonata, il ballo, la convivenza: la storia d'amore tra Luca Tommassini e Heather Parisi

Recentemente, Heather Parisi e Matteo Bassetti sono stati protagonisti di un acceso confronto sui social, caratterizzato da accuse e minacce di querela.

Giuseppe Giofrè, ballerino di Jennifer Lopez e Taylor Swift, sarà inviato da Sanremo per la #VitaInDiretta di Alberto Matano. Nel cast degli inviati anche Barbara Foria, Alba Parietti, Raffaella Longobardi, Luca Tommassini e Barbara Di Palma. #Sanremo2026 x.com

Rivediamo una storia che ci ha toccato il cuore Luca Tommassini, in un’intervista al Corriere della Sera, raccontò uno dei momenti più difficili della sua vita: i problemi al cuore che lo hanno costretto a fermarsi e a rimettere tutto in prospettiva. Dopo una facebook