Julia Turcanu, 51 anni, è costretta a vivere in cantina al freddo perché la sua inquilina si rifiuta di andarsene, causando forti dolori alle ossa che l’hanno portata in ospedale. La donna, originaria della Moldova, ha raccontato di aver passato settimane in condizioni difficili, senza riscaldamento e con poca luce.

Rischia di provocare anche comprensibili effetti alla salute la vicenda che, suo malgrado, sta vivendo Julia Turcanu, 51 anni, originaria della Moldova. Da alcuni mesi, infatti, abita in cantina, al piano terra del condominio di via Primo Maggio, in centro a Novellara, in quanto alla scadenza del contratto d’affitto non si è vista restituire la disponibilità dell’ alloggio di proprietà, al quarto piano della palazzina. L’altra sera, anche per le condizioni di estremo disagio ambientale in cui vive – senza riscaldamento, elettricità, gas e altri servizi – è stata colpita da un malessere generale, che l’ha costretta a fare intervenire un’ambulanza della Croce rossa locale per farsi accompagnare al pronto soccorso di zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sua inquilina non se ne va, Julia vive in cantina al freddo: “Forti dolori alle ossa, sono finita in ospedale”

La storia kafkiana di Julia Turcanu, proprietaria di un’abitazione a Novellara. “Nonostante sia scaduto il contratto d’affitto, l’inquilina non se ne va, le ho anche staccato le utenze, ma ora mi ritrovo senza luce pure io” facebook