tutor digitale per prevenire disturbi muscolo scheletrici

Presentato a Perugia Tutel App, il Tutor Digitale dedicato alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, segnando un passo avanti nell’integrazione tra salute, innovazione digitale e prevenzione sul luogo di lavoro. L’iniziativa, illustrata da rappresentanti di Inail e Confcommercio, mira a promuovere la tutela della salute attraverso strumenti tecnologici innovativi.

Un passo avanti significativo nell’integrazione fra prevenzione, salute e innovazione digitale: è quanto rappresenta Tutel App, il Tutor Digitale dedicato alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS), presentato ieri al Polo Formativo Confcommercio Umbria di Fontivegge (Perugia) dal direttore regionale Inail Alessandro Pastorelli e dal coordinatore CTSS Inail Umbria Luca Taglieri, da Federico Fiorucci, vicedirettore di Confcommercio Umbria e da Roberto Palazzetti, presidente di Iter Innovazione Terziario Confcommercio. Lo strumento è il risultato del progetto “Disturbi muscolo-scheletrici e digitalizzazione: strumenti e metodiche operative per la prevenzione dei rischi DMS”, nato dalla collaborazione tra Confcommercio Umbria e Inail Umbria, in sinergia con il Team Innovazione delle imprese Confcommercio. Lanazione.it

